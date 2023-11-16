У новых моделей MacBook Pro обнаружен странный дефект экрана — Finance.ua
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У новых моделей MacBook Pro обнаружен странный дефект экрана

Фондовый рынок
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У новых моделей MacBook Pro обнаружен странный дефект экрана. Об этом пишет Gizmochina.
Согласно источнику, проблема проявляется только на MacBook Pro с чипами M3, представленными 31 октября, несмотря на то, что изменений в дизайне Apple не делала. Покупатели жалуются, что в определенный момент экран ноутбука покрывается цветными полосами и перестанет нормально показывать картинку.
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По всей вероятности, дефект вызывается неудачным расположением шлейфа матрицы в петле ноутбуков. Зазор между деталями заполняется пылью и мусором; рано или поздно шлейф перестает нормально двигаться внутри петли и деформируется. Предотвратить этот результат пока невозможно.
Сама Apple пока не комментировала проблему и не признавала брак. Почему он проявился только сейчас, спустя два года после релиза нового дизайна MacBook Pro — загадка.
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По материалам:
itechua
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