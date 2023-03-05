У Nokia новый логотип (фото) — Finance.ua

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У Nokia новый логотип (фото)

Фондовый рынок
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У Nokia новый логотип (фото)
Финская компания Nokia Oyj почти десять лет назад прекратила работу по производству мобильных телефонов. Несмотря на это, она все еще ассоциируется с ними. Телефоны под брендом Nokia продаются HMD Global Oy. Она получила лицензию после того, как Microsoft (купила бизнес в 2014 году) перестала использовать это название.
У Nokia новый логотип (фото)
«В сознании большинства людей мы все еще остаемся успешным брендом мобильных телефонов, но это не то, чем является Nokia. Мы хотим запустить новый бренд, который сосредоточится на сетях и промышленной цифровизации, что совсем не похоже на устаревшие мобильные телефоны», — заявил СЕО компании Пекка Лундмарк.
Теперь Nokia занимается выпуском телекоммуникационного оборудования. В частности, речь идет и о 5G.
Лундмарк сообщил, что Nokia сосредоточится на увеличении доли рынка в бизнесе компании, обслуживающей поставщиков беспроводных услуг с помощью сетевого оборудования. Nokia также хочет ускорить рост своего бизнеса по продаже частных сетей 5G компаниям.
В прошлом году доля корпоративного сегмента в общем объеме продаж Nokia достигла 8%. Следующая цель — вывести этот бизнес «на двузначный показатель». Это планируется сделать за счет органичного роста и небольших приобретений.
По материалам:
vctr.media
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