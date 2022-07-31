У нас сформировалась прослойка золото-валютных «кровосись» — эксперт Сегодня 12:01 — Казна и Политика

У нас сформировалась прослойка золото-валютных «кровосись» — эксперт

В сложившейся ситуации на валютном рынке есть целая прослойка тех, кому выгоден наличный курс 40+ грн за доллар.

Такое мнение в ходе Третьего всеукраинского валютного форума, организованного порталами Finance.ua и Минфин, высказал директор департамента рынков капитала ПриватБанк а Антон Коваленко.

Кстати, полную запись с форума можно приобрести по ссылке.

«Когда-то у нас был премьер-министр, который говорил о бюджетных „кровосисях“ (речь идет о Николае Азарове, который родился в Калуге и никак не мог овладеть украинским языком, порождая во время своих выступлений то, что сейчас называется „мем“). — Ред.), я считаю, что сейчас сформировалась в стране целая прослойка золото-валютно-резервных „кровосись“, привыкших зарабатывать на разнице между официальным курсом и курсом на наличном рынке», — сказал он.

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В то же время Коваленко подчеркнул, что гривна должна девальвировать из-за войны.

«Из негативного, что происходит, что мне не нравится — это разница между официальным и наличным курсом. Ситуация проста: сформированный спрос на наличную валюту, он удовлетворялся на уровне 37 грн. Этот спрос не возник вчера или позавчера, он сформировался в течение пяти месяцев. Почему наличная валюта 40 с плюсом, я объясняю только одним — желанием сохранить свою маржу», — объяснил эксперт.

Ранее заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил , что 40 грн за доллар — это супероптимистичная цифра.

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