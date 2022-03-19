У нас нет задачи ограничить количество желающих получить 6500 гривен от государства, - Минцифры — Finance.ua

У нас нет задачи ограничить количество желающих получить 6500 гривен от государства, - Минцифры

Сегодня 13:15 — Личные финансы

У нас нет задачи ограничить количество желающих получить 6500 гривен от государства, - Минцифры

В Минцифре заверили, что ни в коем случае не ограничивают количество желающих получить 6500 гривен от государства. На эту помощь могут рассчитывать все, кто из-за войны потерял работу.

Министерство является техническим реализатором, рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Кабмин устанавливал размер оплаты и другие условия, а Минцифры просто технически реализует их видение.

«У нас ни в коем случае нет задачи ограничить количество желающих», — сказал Баник.

Насчет запланированных денег в бюджете он добавил — в Минэкономики рассчитали эту сумму и все выплаты в полной мере.

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6 569 024 лицах, которые могут подать заявление на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка.

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