У нас нет задачи ограничить количество желающих получить 6500 гривен от государства, - Минцифры — Finance.ua

У нас нет задачи ограничить количество желающих получить 6500 гривен от государства, - Минцифры
В Минцифре заверили, что ни в коем случае не ограничивают количество желающих получить 6500 гривен от государства. На эту помощь могут рассчитывать все, кто из-за войны потерял работу.
Министерство является техническим реализатором, рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.
Кабмин устанавливал размер оплаты и другие условия, а Минцифры просто технически реализует их видение.
«У нас ни в коем случае нет задачи ограничить количество желающих», — сказал Баник.
Насчет запланированных денег в бюджете он добавил — в Минэкономики рассчитали эту сумму и все выплаты в полной мере.
Справка Finance.ua:
Пенсионный фонд Украины передал Министерству цифровой трансформации Украины информацию о 6 569 024 лицах, которые могут подать заявление на получение помощи в размере 6500 гривен в рамках программы єПідтримка.