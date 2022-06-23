У крупнейшего добытчика серебра в россии из-за санкций появились проблемы со сбытом слитков — Finance.ua

У крупнейшего добытчика серебра в россии из-за санкций появились проблемы со сбытом слитков Сегодня 20:41 — Фондовый рынок

Крупнейший в рф добытчик серебра Polymetal заявил о накоплении на своих складах слитков серебра из-за сложностей со сбытом.

Компания отметила, что у нее сейчас нет надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке, а доступ к прежним рынкам закрыли санкции.

В Polymetal добавили, что ведутся переговоры о поставках с международными коммерческими и промышленными структурами.

«Ожидается, что в 2022 году доля серебряных слитков в структуре реализации будет составлять менее 5%», — отметила Polymetal. Физические объемы накопленного металла не раскрываются из соображений безопасности, заявил представитель компании.

Polymetal ранее продавала серебро в слитках в Европу, теперь это невозможно из-за санкций западных стран против россии, говорят представители компании.

Сама Polymetal не попала под санкции, но пострадала от выхода инвесторов после начала вторжения рф в Украину, писала Financial Times.

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Економічна Правда По материалам:

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