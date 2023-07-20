У каждого девятого пенсионера есть электронное пенсионное удостоверение — Finance.ua
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У каждого девятого пенсионера есть электронное пенсионное удостоверение

Казна и Политика
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Электронное пенсионное удостоверение в смартфоне есть у 1,2 млн пенсионеров из 10,5 млн. То есть у каждого девятого пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса государственных услуг «Дія».
Получить цифровое удостоверение могут все пенсионеры, получившие удостоверение-карту после 2014 года. Для загрузки пенсионного возраста в «Дію» достаточно просто обновить приложение — и удостоверение подтянется автоматически.
Для загрузки специального удостоверения в смартфон (например, полученного в связи с инвалидностью или потерей кормильца) требуется:
  1. Обновить приложение до последней версии.
  2. В разделе «Документ» пролистать все документы до крайнего.
  3. Нажать «Добавить документ» — «Пенсионное удостоверение» — «Добавить удостоверение».
В случае наличия пенсионного-книжечки его нужно обменять на пенсионное-карту и только потом загрузить в смартфон.
По материалам:
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