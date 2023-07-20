У каждого девятого пенсионера есть электронное пенсионное удостоверение — Finance.ua

У каждого девятого пенсионера есть электронное пенсионное удостоверение
Электронное пенсионное удостоверение в смартфоне есть у 1,2 млн пенсионеров из 10,5 млн. То есть у каждого девятого пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса государственных услуг «Дія».
Получить цифровое удостоверение могут все пенсионеры, получившие удостоверение-карту после 2014 года. Для загрузки пенсионного возраста в «Дію» достаточно просто обновить приложение — и удостоверение подтянется автоматически.
Для загрузки специального удостоверения в смартфон (например, полученного в связи с инвалидностью или потерей кормильца) требуется:
- Обновить приложение до последней версии.
- В разделе «Документ» пролистать все документы до крайнего.
- Нажать «Добавить документ» — «Пенсионное удостоверение» — «Добавить удостоверение».
В случае наличия пенсионного-книжечки его нужно обменять на пенсионное-карту и только потом загрузить в смартфон.
Поделиться новостью