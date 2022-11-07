У государства есть средства на соцвыплаты для переселенцев — Верещук — Finance.ua
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У государства есть средства на соцвыплаты для переселенцев — Верещук

Казна и Политика
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У государства есть средства на соцвыплаты для переселенцев — Верещук
У государства есть средства на соцвыплаты для переселенцев — Верещук
У государства есть средства на социальные выплаты для переселенцев — уже выплатили 45 млрд грн и готовы выделить еще столько, сколько потребуется.
Об этом в Ивано-Франковске на брифинге сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, комментируя вопрос о задержке социальных выплат для переселенцев.
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«Если больше месяца человек не получает выплаты, значит что-то с документами. У государства средства есть. Мы уже выплатили 45 млрд грн на все выплаты, подразумевается 2 и 3 тысячи для переселенцев, и готовы потратить столько, сколько потребуется», — заверила вице-премьер-министр.
Она отметила, что с 1 октября заработала единая социальная программа, помогающая передать необходимые документы для социальных выплат в электронной форме. В то же время много проблем возникло с приложением «Дія».
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«Так сложилось, что „Дія“, которая „видит“ условно взрослого человека, „не видит“ детей. Сейчас все доработано. Минсоцполитики взяло на себя централизованно эту функцию — переначислить за детей и выплатить, но это все — процесс», — отметила Верещук.
В то же время она заверила, что все вопросы по соцвыплатам будут сняты, людям будут помогать фокусированно. Пока уже организована работа, когда во время государственной эвакуации на поезде средства выдают людям наличными сразу на перроне, по приезде на новое место.
По словам чиновника, только за последний месяц на «горячую линию 1548» обратились 65 тысяч человек. Такое же количество вызовов не смогли принять. Из всех полученных обращений 75% составляют касающиеся проблем с выплатами.
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По материалам:
Укрінформ
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