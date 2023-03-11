У Google Play появится новый неожиданный конкурент — Finance.ua

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У Google Play появится новый неожиданный конкурент

Фондовый рынок
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Первыми опробовать фирменный автомобильный магазин программ смогут владельцы моделей бренда Audi.
Ведущий европейский производитель автомобилей — концерн Volkswagen — уже в текущем году планирует запустить собственный фирменный магазин приложений. Конечно, он будет рассчитан исключительно на автомобильные бортовые мультимедийные системы.
Причем первыми опробовать новинку смогут владельцы не машин марки Volkswagen, а покупатели премиального бренда Audi, принадлежащего концерну. Конкретно речь идет о моделях Audi A4, A5, Q5, A6, A8, Q8 e-tron и e-tron GT текущего модельного года, которые предлагаются в Европе и странах Северной Америки.
В дальнейшем собственный магазин приложений будет распространяться на другие рынки и автомобили марок Volkswagen, Porsche, Lamborghini и Bentley. Обещают тысячи программ — как оригинальных, так и всем хорошо знакомых. Но, в любом случае, они должны быть оптимизированы специально для использования в автомобиле. Также упоминается, что топовые марки концерна, такие как Audi и Bentley получат эксклюзивные программы. Тем временем Motorola представила сверхзащищенный смартфон со спутниковой связью.
По материалам:
itechua
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