У акций Tesla худший месяц, квартал и год в истории компании — Finance.ua

У акций Tesla худший месяц, квартал и год в истории компании Сегодня 23:18 — Фондовый рынок

У акций Tesla худший месяц, квартал и год в истории компании

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. может завершить этот месяц, квартал и год с худшей динамикой акций в своей истории.

Об этом сообщает MarketWatch.

20 декабря ценные бумаги компании подешевели на 8,1% до $141,8 за акцию. По размеру капитализации компания опустилась на девятое место в индексе S&P 500, пропустив вперед нефтедобывающую Exxon Mobil Corp.

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С начала декабря котировки Tesla упали более чем на 29%, превысив рекордное месячное снижение на 25% в декабре 2010 года.

В четвертом квартале рыночная стоимость Tesla упала на 48% после падения на 37,5% во втором квартале этого года.

В 2022 году акции компании обрушились на 60,9%.

Аналитики Evercore снизили свою целевую цену для акций Tesla до $200 из $300 за бумагу, указав, что Маск пока не перестал продавать бумаги компании.

«Если вы купили акции Tesla два года назад, то вы в минусе», — добавили эксперты.

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