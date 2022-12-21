У акций Tesla худший месяц, квартал и год в истории компании — Finance.ua

У акций Tesla худший месяц, квартал и год в истории компании
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. может завершить этот месяц, квартал и год с худшей динамикой акций в своей истории.
Об этом сообщает MarketWatch.
20 декабря ценные бумаги компании подешевели на 8,1% до $141,8 за акцию. По размеру капитализации компания опустилась на девятое место в индексе S&P 500, пропустив вперед нефтедобывающую Exxon Mobil Corp.
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С начала декабря котировки Tesla упали более чем на 29%, превысив рекордное месячное снижение на 25% в декабре 2010 года.
В четвертом квартале рыночная стоимость Tesla упала на 48% после падения на 37,5% во втором квартале этого года.
В 2022 году акции компании обрушились на 60,9%.
Аналитики Evercore снизили свою целевую цену для акций Tesla до $200 из $300 за бумагу, указав, что Маск пока не перестал продавать бумаги компании.
«Если вы купили акции Tesla два года назад, то вы в минусе», — добавили эксперты.
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