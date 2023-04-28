Twitter требовал 50 тысяч долларов в месяц с нью-йоркского метрополитена — Finance.ua

Twitter требовал 50 тысяч долларов в месяц с нью-йоркского метрополитена Сегодня 21:35 — Мир

Twitter требовал 50 тысяч долларов в месяц с нью-йоркского метрополитена

Система общественного транспорта Нью-Йорка прекращает оповещение в режиме реального времени в Twitter для пассажиров метро, ​​поездов и автобусов. Так городское транспортное управление ограничивает свои отношения с платформой, принадлежащей Илону Маску.

По словам официального представителя MTA, Twitter попросил MTA платить 50 000 долларов в месяц за продление доступа к интерфейсу программирования приложений платформы, или API, инструменту инфраструктуры, позволяющему множественным компьютерным программам работать вместе.

«Я не думаю, что это было бы лучшим использованием ресурсов, особенно если мы имеем эти другие функции и функции, которые являются внутренними и домашними и которые надежны, и мы хотим, чтобы наши клиенты использовали их», — сказал Шанифа Риара, исполняющий обязанность директора по работе с клиентами MTA и старший советник.

«Мы хотим общаться с нашими клиентами через все платформы, но нам нужна платформа, которая является надежной, последовательной и актуальной», — подчеркнул он.

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