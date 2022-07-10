Twitter подает в суд на Илона Маска — Finance.ua

Twitter подает в суд на Илона Маска 10.07.2022, 00:21 — Фондовый рынок

Twitter подает в суд на Илона Маска

Twitter подает в суд на исполнительного директора Tesla Илона Маска.

Об этом заявил председатель правления Twitter Брет Тейлор.

Как говорится в сообщении, причиной для подачи в суд стал отказ Илона Маска от сделки по приобретению Twitter.

«Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии. Мы уверены, что победим в Канцлерском суде штата Делавэр», — отметил Тейлор.

Справка Finance.ua:

9 июля 2022 года стало известно о том, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети Twitter;

стоимость сделки должна была составить $44 млрд;



адвокат Skadden Arps Майк Ринглер заявил, что «Twitter не выполнил своих договорных обязательств»;



по словам адвоката, Twitter предоставил Маску не всю информацию, которую он запрашивал. Ранее Маск заявлял, что хочет проверить заявления социальной сети о количестве фейковых аккаунтов, прежде чем заключать сделку.



УНІАН По материалам:

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