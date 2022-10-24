Twitter интегрирует NFT в новый формат Tweet Tiles — Finance.ua
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Twitter интегрирует NFT в новый формат Tweet Tiles

Финтех и Карты
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Twitter интегрирует NFT в новый формат Tweet Tiles
Twitter интегрирует NFT в новый формат Tweet Tiles, incrypted.com
Twitter подписал партнерство с топовыми NFT-маркетплейсами: OpenSea, Rarible, Magic Eden, Dapper Labs и Jump.trade. Они интегрируют режим «tweet tiles» в NFT.
Tweet tiles — это посты в Twitter с большими изображениями, возможностью изменять шрифты и другими настройками. Это делает контент более динамичным и визуальным, привлекает больше кликов и продаж.
Компания запустила Tweet tiles еще в августе. Его уже протестировали большие медиа-платформы, такие как New York Times, Wall Street Journal и The Guardian.
«Возможность встраивать NFT в комплекте с соответствующей информацией и прямой ссылкой на продукт будет стимулировать продажи и поможет открывать новые и популярные коллекции», — говорит компания в своем пресс-релизе.
Опция Tweet tiles теперь появится на OpenSea, Dapper Labs, Rarible, Magic Eden и Jump.trade от GuardianLink. То есть Twitter предлагает NFT-коллекционерам публиковать свои арт-токены в ярком формате Tweet tiles. В посте также будут содержаться данные о токене — название NFT/коллекции и автор. А чтобы подтвердить право собственности на токен, можно подключить свой криптокошелек.
По материалам:
incrypted
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