Twitter интегрирует NFT в новый формат Tweet Tiles — Finance.ua

Twitter интегрирует NFT в новый формат Tweet Tiles Сегодня 23:40 — Финтех и Карты

Twitter интегрирует NFT в новый формат Tweet Tiles, incrypted.com

Twitter подписал партнерство с топовыми NFT-маркетплейсами: OpenSea, Rarible, Magic Eden, Dapper Labs и Jump.trade. Они интегрируют режим «tweet tiles» в NFT.

Tweet tiles — это посты в Twitter с большими изображениями, возможностью изменять шрифты и другими настройками. Это делает контент более динамичным и визуальным, привлекает больше кликов и продаж.

Компания запустила Tweet tiles еще в августе. Его уже протестировали большие медиа-платформы, такие как New York Times, Wall Street Journal и The Guardian.

«Возможность встраивать NFT в комплекте с соответствующей информацией и прямой ссылкой на продукт будет стимулировать продажи и поможет открывать новые и популярные коллекции», — говорит компания в своем пресс-релизе.

Опция Tweet tiles теперь появится на OpenSea, Dapper Labs, Rarible, Magic Eden и Jump.trade от GuardianLink. То есть Twitter предлагает NFT-коллекционерам публиковать свои арт-токены в ярком формате Tweet tiles. В посте также будут содержаться данные о токене — название NFT/коллекции и автор. А чтобы подтвердить право собственности на токен, можно подключить свой криптокошелек.

incrypted По материалам:

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