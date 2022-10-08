Туристический сбор на Прикарпатье вырос более чем на 90 процентов по сравнению с прошлым годом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Туристический сбор на Прикарпатье вырос более чем на 90 процентов по сравнению с прошлым годом

Казна и Политика
40
Туристический сбор Ивано-Франковской области за 9 месяцев 2022 составляет 13,7 млн грн. А это — на 91,9 проц. больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет briz.if.ua.
Такие данные предоставил начальник отдела туризма управления международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций облгосадминистрации Виталий Передерко.
Наибольшие поступления, по информации чиновника, зафиксированы
  • в Поляницкой (7548,79 тыс. грн),
  • Яремчанской (2 461,16 тыс. грн),
  • Ивано-Франковской (1 902,18 тыс. грн) общинах.

Справка Finance.ua:

  • Во время войны те, кто не потерял работу, имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня. Правда, работодатель может отказать в предоставлении любого вида отпуска работнику, работающему на объектах критической инфраструктуры.
  • Исключением из этого правила могут быть отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком до трех лет.
  • В Федерации профсоюзов рассказали, что отпуск за свой счет можно взять на весь период военного положения. Но работодатель может отказать в его предоставлении. В любом случае работник может попросить, но окончательное решение об отпуске за свой счет остается за работодателем.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.