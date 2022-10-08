Туристический сбор на Прикарпатье вырос более чем на 90 процентов по сравнению с прошлым годом — Finance.ua

Туристический сбор на Прикарпатье вырос более чем на 90 процентов по сравнению с прошлым годом Сегодня 22:15 — Казна и Политика

Туристический сбор Ивано-Франковской области за 9 месяцев 2022 составляет 13,7 млн грн. А это — на 91,9 проц. больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет briz.if.ua.

Такие данные предоставил начальник отдела туризма управления международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций облгосадминистрации Виталий Передерко.

Наибольшие поступления, по информации чиновника, зафиксированы

в Поляницкой (7548,79 тыс. грн),

Яремчанской (2 461,16 тыс. грн),

Ивано-Франковской (1 902,18 тыс. грн) общинах.

Справка Finance.ua:

Во время войны те, кто не потерял работу, имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня . Правда, работодатель может отказать в предоставлении любого вида отпуска работнику, работающему на объектах критической инфраструктуры.

. Правда, работодатель может отказать в предоставлении любого вида отпуска работнику, работающему на объектах критической инфраструктуры. Исключением из этого правила могут быть отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком до трех лет.

В Федерации профсоюзов рассказали, что отпуск за свой счет можно взять на весь период военного положения. Но работодатель может отказать в его предоставлении. В любом случае работник может попросить, но окончательное решение об отпуске за свой счет остается за работодателем.

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