Турецкий стелс-беспилотник совершил первый полет — Finance.ua

Турецкий стелс-беспилотник совершил первый полет Сегодня 03:25 — Фондовый рынок

Стелс-беспилотник Kizilelma, разработанный турецкой компанией Baykar, совершил первый полет. Об этом в своем Twitter сообщил технический директор компании Сельчук Байрактар.

На опубликованном видео показан взлет и посадка беспилотного летательного аппарата.

Предполагается, что беспилотный истребитель сможет нести управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и работать вместе с пилотируемыми самолетами. Максимальная скорость Kizilelma будет составлять 800 километров в час, а масса полезной нагрузки — 1,5 тонны. Беспилотник сможет находиться в воздухе до пяти часов.

Portaltele По материалам:

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