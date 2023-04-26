Турецкий самолет Hurjet совершил первый успешный полет (видео) — Finance.ua
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Турецкий самолет Hurjet совершил первый успешный полет (видео)

Технологии&Авто
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Турецкий самолет Hurjet совершил первый успешный полет (видео)
Турецкий самолет Hurjet совершил первый успешный полет (видео)
Турецкий перспективный реактивный учебно-тренировочный самолет Hurjet совершил свой первый полет.
Об этом говорится в Twitter президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Hurjet, наш первый отечественный и собственной разработки пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет, успешно совершил свой первый полет», — написал Эрдоган.
Президент также поделился кадрами того, как самолет покидает ангар и совершает полет.
Hurjet — первый реактивный учебно-тренировочный и легкий боевой самолет, полностью разработанный в Турции. Он должен заменить более старые T-38 и F-5.
Ожидается, что Hurjet поступит на вооружение Воздушных сил Турции до 2025 года после всех испытаний и опытно-конструкторских работ. На первом этапе должны изготовить 16 самолетов.

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По материалам:
РБК-Україна
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