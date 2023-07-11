Турецкие ВМС будут охранять «зерновой коридор», если россия выйдет из соглашения — эксперты Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Турецкие корабли военно-морских сил будут сопровождать суда по «зерновому коридору», если россия выйдет из соглашения.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, полноценно «коридор» не будет работать ни в июле, ни в августе, потому что это будет время для переговоров. Марчук напомнил, что Эрдоган планирует встретиться с путиным в августе.

Однако, как отметил заместитель председателя ВАС, в случае выхода россии из «зернового соглашения» Турция согласилась сопровождать суда с украинским зерном в Босфор.

«Мы от Турции получили подтверждение, что они готовы своими военно-морскими силами гарантировать прохождение по коридору в Босфор. Это также вызывает определенное оптимистическое видение дальнейшей истории с экспортом украинской продукции», — рассказал Марчук.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.