Турецкие отели могут отменить бронь для всех российских туристов — Finance.ua
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Турецкие отели могут отменить бронь для всех российских туристов

Сегодня 15:45Личные финансы
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Турецкие отели могут отменить бронь всех туристов из россии. Соответствующее требование в связи с санкциями против россии за войну против Украины направил турецким гостиницам представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur.
Сообщается, что туристические компании, отправляющие европейских туристов в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в гостиницах, где будут проживать их клиенты, не было россиян.
Под ограничения попадают даже россияне, уже успевшие вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, следует выселить.
Кроме того, путешественники из Европы требуют от гостиниц прекратить работу с россиянами.
«Цель этого письма — сообщить вам, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited прекращены. Действие контракта прекращено в соответствии со статьей 9 контрактов, подписанных между гостиницей и Tantur», — говорится в письме.
TUI уточнил, что требование должно быть выполнено до 31 мая, однако затем 20 числа каждого месяца норма может продлеваться на каждые 30 дней.

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По материалам: Діло
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