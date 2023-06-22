Турецкая лира обновила исторический минимум после изменения финансовой политики Эрдогана — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турецкая лира обновила исторический минимум после изменения финансовой политики Эрдогана

Валюта
25
Турецкая лира обновила исторический минимум после изменения финансовой политики Эрдогана
Турецкая лира обновила исторический минимум после изменения финансовой политики Эрдогана
Турецкая лира упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений после меньшего, чем ожидалось, повышения процентных ставок Центральным банком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Валюта подешевела на 2,6% до 24,20 к доллару после того, как Ц Б Турции повысил свою основную ставку с 8,5% до 15%.
Как отмечает Reuters, центробанк отменил политику низких ставок президента Тайипа Эрдогана, хотя ужесточение политики после выборов не оправдало ожиданий.
На своем первом заседании под руководством нового управляющего Хафизе Гайе Эркан банк сменил курс после нескольких лет мягкой политики, когда ставка упала до 8,5% с 19% в 2021 году, несмотря на стремительный рост инфляции.
«Денежно-кредитное усиление будет и далее усиливаться по мере необходимости, своевременно и постепенно, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции», — заявил комитет по политике банка после первого повышения с начала 2021 года.
Значительное усиление осталось ниже ожиданий, учитывая среднюю оценку роста до 21%. Большинство экономистов ожидают дальнейшего повышения ставок в этом году, при этом средний прогноз на конец года составит 30%.
Подчеркивая несоответствие между рыночными ожиданиями и денежно-кредитной политикой, ключевая ставка центрального банка остается ниже депозитных ставок, достигающих 40%. Годовая инфляция в мае была чуть ниже 40%.

Изменение политики Эрдогана

Эрдоган призвал к снижению ставок в течение последних двух лет, что спровоцировало валютный кризис в конце 2021 года. Лира потеряла 44% в 2021 году и 30% в прошлом году, несмотря на усилия центрального банка по противодействию спросу на валюту за счет своих валютных резервов.
После своей победы на выборах в прошлом месяце Эрдоган дал понять, что готов отказаться от экономической политики, назначив Мехмета Симсека, которого высоко ценят рынки, министром финансов, а Эркана, бывшего банкира с Уолл-стрит, — главой центрального банка.
На прошлой неделе Эрдоган заявил, что одобрил шаги, которые Симсек сделает с центральным банком, дав зеленый свет повышению ставок.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.