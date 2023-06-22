Турецкая лира обновила исторический минимум после изменения финансовой политики Эрдогана — Finance.ua

Турецкая лира обновила исторический минимум после изменения финансовой политики Эрдогана Сегодня 20:31 — Валюта

Турецкая лира обновила исторический минимум после изменения финансовой политики Эрдогана

Турецкая лира упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений после меньшего, чем ожидалось, повышения процентных ставок Центральным банком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg

Валюта подешевела на 2,6% до 24,20 к доллару после того, как Ц Б Турции повысил свою основную ставку с 8,5% до 15%.

Как отмечает Reuters , центробанк отменил политику низких ставок президента Тайипа Эрдогана, хотя ужесточение политики после выборов не оправдало ожиданий.

На своем первом заседании под руководством нового управляющего Хафизе Гайе Эркан банк сменил курс после нескольких лет мягкой политики, когда ставка упала до 8,5% с 19% в 2021 году, несмотря на стремительный рост инфляции.

«Денежно-кредитное усиление будет и далее усиливаться по мере необходимости, своевременно и постепенно, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции», — заявил комитет по политике банка после первого повышения с начала 2021 года.

Значительное усиление осталось ниже ожиданий, учитывая среднюю оценку роста до 21%. Большинство экономистов ожидают дальнейшего повышения ставок в этом году, при этом средний прогноз на конец года составит 30%.

Подчеркивая несоответствие между рыночными ожиданиями и денежно-кредитной политикой, ключевая ставка центрального банка остается ниже депозитных ставок, достигающих 40%. Годовая инфляция в мае была чуть ниже 40%.

Изменение политики Эрдогана

Эрдоган призвал к снижению ставок в течение последних двух лет, что спровоцировало валютный кризис в конце 2021 года. Лира потеряла 44% в 2021 году и 30% в прошлом году, несмотря на усилия центрального банка по противодействию спросу на валюту за счет своих валютных резервов.

После своей победы на выборах в прошлом месяце Эрдоган дал понять, что готов отказаться от экономической политики, назначив Мехмета Симсека, которого высоко ценят рынки, министром финансов, а Эркана, бывшего банкира с Уолл-стрит, — главой центрального банка.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что одобрил шаги, которые Симсек сделает с центральным банком, дав зеленый свет повышению ставок.

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