Турецкая Havelsan показала обновленный вариант беспилотника BAHA — Finance.ua

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Турецкая Havelsan показала обновленный вариант беспилотника BAHA

Технологии&Авто
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Турецкая Havelsan показала обновленный вариант беспилотника BAHA
Турецкая Havelsan показала обновленный вариант беспилотника BAHA
Турецкая компания Havelsan представила обновленный вариант беспилотника BAHA.
Об этом сообщает Army Recognition.
На выставке в Абу-Даби Havelsan показала прототип обновленного варианта беспилотника BAHA. БПЛА относится к типу аппаратов, которые могут выполнять задания без оператора. Также он способен совершать совместные операции в режиме роя с другими летательными аппаратами.
BAHA — это БПЛА, способный взлетать и приземляться вертикально за счет наличия дополнительных электродвигателей. На бензиновой тяге беспилотник способен находиться в воздухе до 6 часов, а на электрической тяге до 2 часов. Дальность полета составляет 80 км. Также разработчики смогли сделать его практически всепогодным. Заявляется, что его можно использовать в мороз или дождь.
Фото: Army Recognition
Фото: Army Recognition
Грузоподъемность BAHA составляет 5 кг, его размах крыльев составляет 3,7 метров. Беспилотник спроектирован так, что его может обслуживать один человек, а для запуска понадобится два человека. К запуску беспилотника BAHA можно подготовить несколько минут.
Беспилотник на 90% состоит из турецких деталей. Его также сделали устойчивым в условиях радиоподавления. Для этого в Havelsan провели множество разных тестов во время работы средств РЭБ.

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По материалам:
Фокус
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