Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 млрд кубометров — Finance.ua
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Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 млрд кубометров

Энергетика
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Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 млрд кубометров
Турция заявила об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 млрд кубометров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил об открытии нового месторождения газа в Черном море на 58 миллиардов кубометров, благодаря чему общая оценка морских запасов голубого топлива страны выросла до около 710 миллиардов кубометров.
Об этом сообщает Bloomberg.
На пресс-конференции после заседания правительства Эрдоган объявил, что новое месторождение было обнаружено во время разведки месторождения Сакария в Черном море, запасы которого теперь оцениваются в 652 миллиарда кубометров.
«Это новое открытие откроет двери для новых. Мы начнем бурение новых скважин как можно скорее», — заявил турецкий президент.
Ожидается, что месторождение Сакария начнет подавать газ в турецкую сеть с первого квартала 2023 года. До последних новостей о большем объеме газа в нем ожидалось, что оно удовлетворит около трети внутренних потребностей Турции после достижения пика добычи.
Анкара прогнозировала, что сначала добыча газа на Сакарии составит около 3,5 миллиарда кубометров в год и в течение четырех лет будет увеличена до примерно 15 миллиардов кубометров, что составляет примерно четверть текущей добычи в Европейском Союзе.
Турция уже много лет занимается разведкой энергоресурсов в Черном море. Страна, столкнувшаяся с нехваткой собственных энергоресурсов, вынуждена импортировать большую часть голубого топлива, в частности, является одним из крупнейших покупателей российского газа.
Открытие нового месторождения газа происходит на фоне экономических трудностей в Турции, где цены на электроэнергию и отопление за последний год выросли отчасти из-за агрессии россии против Украины, несмотря на государственные субсидии.
Потребительская инфляция в Турции достигла почти четвертьстолетнего максимума — более 84%, а цены на энергоносители растут еще быстрее. Турецкое правительство четыре раза повышало цены на природный газ за этот год, что привело к широкому недовольству граждан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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