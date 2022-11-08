Турция запретила самолетам рф с двойной регистрацией летать над страной — Finance.ua

Турция запретила самолетам рф с двойной регистрацией летать над страной Сегодня 14:33

Турецкие власти запретили российским самолетам с двойной регистрацией использовать воздушное пространство страны. Ограничение вступило в силу 1 ноября.

Член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная в комментарии российскому изданию РБК отметила, что время полета из россии в Египет увеличилось на 20-30 минут, но на стоимость туров это не повлияло.

При этом в Минтрансе рф подобные решения Турции уже назвали «дискриминацией». В ведомстве заявили, что якобы противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации.

Кроме того, виновными оказались и Бермуды, которые не снимают российские самолеты со своей регистрации.

«Соответствующие запросы российские перевозчики направляли в адрес бермудских авиавластей. Затягивание же дерегистрации воздушных судов бермудским авиарегистром является грубым нарушением Чикагской конвенции», — заверили в Минтрансе.

УНІАН По материалам:

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