Турция за восемь месяцев удвоила импорт российской нефти — Finance.ua
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Турция за восемь месяцев удвоила импорт российской нефти

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Турция в 2022 году удвоила импорт российской нефти, поскольку Москва и Анкара настроены на более широкое сотрудничество в бизнесе и особенно в торговле энергоносителями на фоне западных санкций против рф.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.
Отмечается, что торговля между Турцией и рф преуспевает с весны, поскольку турецкие компании, которым не запрещено сотрудничать с российскими коллегами, заполняют пустоту, образованную бизнесом из ЕС, который покинул россию после ее вторжения в Украину.
Так, Турция увеличила импорт нефти из россии, включая сорта Urals и Siberian Light, до более 200 000 баррелей в день в этом году по сравнению с всего 98 000 баррелей в день за тот же период 2021 года, свидетельствуют данные Refinitiv.
Турция не ввела санкций против россии из-за ее действий в Украине, заявив, что она остается зависимой от российских энергоносителей.
Президент россии владимир путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в начале августа и договорились об активизации делового сотрудничества, напомнило агентство.
Также сообщается, что турецкий НПЗ Tupras закупает около 111 тыс. баррелей в сутки против 45 тыс. в прошлом году.
Завод STAR (подконтрольный азербайджанскому SOCAR) получает 90 тыс. баррелей в сутки против 48 тыс. за аналогичный период 2021 года. Tupras и STAR увеличили потребление нефти сортов Urals и Siberian Light.
Трейдеры считают, что если закупки российской нефти Турцией продолжатся в таком же темпе, то поставки могут превысить рекорд 2019 года (209 тыс. баррелей в сутки).
При этом трейдеры не уверены, что турецкие НПЗ смогут сохранить объемы закупок после вступления в силу 5 декабря эмбарго ЕС.
По материалам:
Економічна Правда
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