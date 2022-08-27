Турция за восемь месяцев удвоила импорт российской нефти — Finance.ua

Турция за восемь месяцев удвоила импорт российской нефти Сегодня 21:06

Турция в 2022 году удвоила импорт российской нефти, поскольку Москва и Анкара настроены на более широкое сотрудничество в бизнесе и особенно в торговле энергоносителями на фоне западных санкций против рф.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

Отмечается, что торговля между Турцией и рф преуспевает с весны, поскольку турецкие компании, которым не запрещено сотрудничать с российскими коллегами, заполняют пустоту, образованную бизнесом из ЕС, который покинул россию после ее вторжения в Украину.

Так, Турция увеличила импорт нефти из россии, включая сорта Urals и Siberian Light, до более 200 000 баррелей в день в этом году по сравнению с всего 98 000 баррелей в день за тот же период 2021 года, свидетельствуют данные Refinitiv.

Турция не ввела санкций против россии из-за ее действий в Украине, заявив, что она остается зависимой от российских энергоносителей.

Президент россии владимир путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в начале августа и договорились об активизации делового сотрудничества, напомнило агентство.

Также сообщается, что турецкий НПЗ Tupras закупает около 111 тыс. баррелей в сутки против 45 тыс. в прошлом году.

Завод STAR (подконтрольный азербайджанскому SOCAR) получает 90 тыс. баррелей в сутки против 48 тыс. за аналогичный период 2021 года. Tupras и STAR увеличили потребление нефти сортов Urals и Siberian Light.

Трейдеры считают, что если закупки российской нефти Турцией продолжатся в таком же темпе, то поставки могут превысить рекорд 2019 года (209 тыс. баррелей в сутки).

При этом трейдеры не уверены, что турецкие НПЗ смогут сохранить объемы закупок после вступления в силу 5 декабря эмбарго ЕС.

Економічна Правда По материалам:

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