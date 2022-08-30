Турция увеличивает плату за проход через проливы в пять раз — Finance.ua

Турция увеличивает плату за проход через проливы в пять раз Сегодня 08:32 — Мир

Турция увеличивает плату за проход через проливы в пять раз

Турция с 7 октября в пять раз увеличит плату за проход через проливы Босфор и Дарданеллы, что увеличит общий доход с 40 до 200 млн долларов США.

Об этом сообщает издание Sabah

«Со вступлением в силу постановления 7 октября 2022 года текущий доход с 40 миллионов долларов будет увеличен до 200 миллионов долларов путем увеличения сборов за маяки, услуги спасателей и здравоохранения, полученных от прохода проливов, в пять раз», — говорится в сообщении.

Указывается, что при подписании в 1936 году Конвенции Монтре, регламентирующей проход судов через проливы, размер сборов был определен во франках. Когда валюта вышла из обращения, в расчетах стали использоваться турецкая лира и доллар. Один франк долго приравнивался к 0,29 г золота, несмотря на инфляцию и рост цен на золото. В 1983 году Турция приравняла один франк к 0,8 доллара. Теперь же Анкара решила увеличить его стоимость до 4 долларов. При расчете размера сбора эта сумма умножается на нетто-тоннаж судна.

Согласно правам, предоставленным Турции Конвенцией Монтре, страна в пять раз увеличила плату за транзит через проливы. Таким образом была отменена обменная система расчетов, установленная с 75-процентной скидкой в ​​1983 году. Ожидается, что доход возрастет до 200 миллионов долларов.

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Укрінформ По материалам:

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