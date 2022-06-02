Турция решила подарить Литве «Байрактар» для ВСУ, на который литовцы собрали 5 млн евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турция решила подарить Литве «Байрактар» для ВСУ, на который литовцы собрали 5 млн евро

Сегодня 17:10
51
Турция подарит Литве беспилотник «Байрактар» для передачи украинским военным, на который литовцы по всей стране собрали 5 млн евро.
Об этом объявили координатор кампании, ведущий Андрюс Тапинас и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Глава Минобороны Литвы отметил, что Турция согласилась отдать «Байрактар» бесплатно.
«Это невероятно, но Турция только что согласилась безвозмездно передать «Байрактар», на который литовцы собирали деньги.
— Анушаускас

«Это просто невероятно! На собранные средства мы приобретем необходимые боеприпасы, а остальная сумма также пойдет на поддержку Украины», — сообщил Анушаускас.
"Турков настолько поразило стремление литовского народа помочь Украине, что Турция решила подарить боевой дрон Bayraktar TB2 со всей оптикой и необходимым оборудованием.
Теперь у нас есть «Байрактар», есть оборудование для него и все еще есть 4,4 млн евро.
Спасибо за лидерство министру обороны Арвидасу Анушаускасу и его заместителю Вилиусу Семешка за успешные переговоры, и конечно благодарим Турцию за такой чудесный подарок в ответ на небольшую инициативу телеканала в небольшой стране", — написал в своем Facebook Тапинас.

Литва передаст Украине дополнительную партию вооружения

Как сообщил ведущий, турецкая сторона пообещала максимально быстро подготовить дрон к передаче — ориентировочно в течение трех недель, и украсить его цветами флагов Литвы и Украины.
Андрюс Тапинас детализировал, что 1,5 млн евро из собранной суммы перечислят Минобороны Литвы для того, чтобы профинансировать боеприпасы для дрона.

Байрактар: цена, возможности и российские фейки

По материалам: Рубрика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.