Турция решила подарить Литве «Байрактар» для ВСУ, на который литовцы собрали 5 млн евро — Finance.ua

Турция решила подарить Литве «Байрактар» для ВСУ, на который литовцы собрали 5 млн евро

Сегодня 17:10

Турция подарит Литве беспилотник «Байрактар» для передачи украинским военным, на который литовцы по всей стране собрали 5 млн евро.

Об этом объявили координатор кампании, ведущий Андрюс Тапинас и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Глава Минобороны Литвы отметил, что Турция согласилась отдать «Байрактар» бесплатно.

«Это невероятно, но Турция только что согласилась безвозмездно передать «Байрактар», на который литовцы собирали деньги. — Анушаускас

«Это просто невероятно! На собранные средства мы приобретем необходимые боеприпасы, а остальная сумма также пойдет на поддержку Украины», — сообщил Анушаускас.

"Турков настолько поразило стремление литовского народа помочь Украине, что Турция решила подарить боевой дрон Bayraktar TB2 со всей оптикой и необходимым оборудованием.

Теперь у нас есть «Байрактар», есть оборудование для него и все еще есть 4,4 млн евро.

Спасибо за лидерство министру обороны Арвидасу Анушаускасу и его заместителю Вилиусу Семешка за успешные переговоры, и конечно благодарим Турцию за такой чудесный подарок в ответ на небольшую инициативу телеканала в небольшой стране", — написал в своем Facebook Тапинас.

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Как сообщил ведущий, турецкая сторона пообещала максимально быстро подготовить дрон к передаче — ориентировочно в течение трех недель, и украсить его цветами флагов Литвы и Украины.

Андрюс Тапинас детализировал, что 1,5 млн евро из собранной суммы перечислят Минобороны Литвы для того, чтобы профинансировать боеприпасы для дрона.

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