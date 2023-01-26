Турция поставит Украине плавучие электростанции — Finance.ua

Турция поставит Украине плавучие электростанции Сегодня 16:15

Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерении поставить в Украину плавучие электростанции мощностью 500 МВт.

Об этом сообщает Anadolu.

Как утверждают в компании, электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств.

Планируется, что плавучие электростанции будут размещены в портах Молдовы и Румынии, и подача электроэнергии в украинские сети будет идти через эти страны. В настоящее время готовятся переговоры с этими странами по реализации этого решения.

Ожидается, что ТЭС мощностью 500 мегаватт начнут оперативно поставлять электроэнергию в распределительную сеть Украины.

«Плавающие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения проблем с электричеством, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно быстрее», — заявила представитель компании Karpowership Зейнеп Харези.

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