Турция поставит Украине плавучие электростанции — Finance.ua
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Турция поставит Украине плавучие электростанции

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Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерении поставить в Украину плавучие электростанции мощностью 500 МВт.
Об этом сообщает Anadolu.
Как утверждают в компании, электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств.
Планируется, что плавучие электростанции будут размещены в портах Молдовы и Румынии, и подача электроэнергии в украинские сети будет идти через эти страны. В настоящее время готовятся переговоры с этими странами по реализации этого решения.
Ожидается, что ТЭС мощностью 500 мегаватт начнут оперативно поставлять электроэнергию в распределительную сеть Украины.
«Плавающие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения проблем с электричеством, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно быстрее», — заявила представитель компании Karpowership Зейнеп Харези.
По материалам:
РБК-Україна
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