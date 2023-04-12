Турция поставила на вооружение первый в мире корабль - носитель беспилотников — Finance.ua

Турция поставила на вооружение первый в мире корабль - носитель беспилотников Сегодня 09:13 — Технологии&Авто

Турция поставила на вооружение первый в мире корабль - носитель беспилотников

Турция ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu (L-400). Это первый в мире авианосец с беспилотниками вместо самолетов. На церемонии введения в действие TCG Anadolu выступил президент страны Реджеп Эрдоган.

Об этом пишет издание Daily Sabah.

Это не только первый авианосец Турции, но и первый в мире корабль, являющийся носителем беспилотников, отмечается в статье.

«TCG Anadolu является первым в мире военным кораблем, на котором могут садиться и взлетать беспилотные летательные аппараты», — сказал Реджеп Эрдоган, подчеркнув, что на судне разместят большое количество пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

Президент Турции напомнил, что строительство TCG Anadolu началось 30 апреля 2016 года. Флагман турецкого флота был спущен на воду в мае 2019 года, а с июня прошлого года шли его испытания.

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Сам корабль имеет длину 231 метр и ширину 32 метра. Он может двигаться со скоростью около 21 узла, имеет дальность плавания 9000 морских миль и может действовать в море в течение 50 дней. Ожидается, что на борту корабля по большей части разместят беспилотники Bayraktar TB3.

Кроме беспилотников, на TCG Anadolu будут размещены вертолеты, включая турецкие T129 Atak, американские ударные вертолеты AH-1W Super Cobra и вертолеты общего назначения SH-70B.

Корабль может также перевозить много легкой и тяжелой бронетехники, в том числе колесной и гусеничной. На облегченной палубе он может перевозить до 30 машин, в том числе бронированные десантные машины и бронетранспортеры. Ангар судна позволяет транспортировать не менее 12 вертолетов.

TCG Anadolu также может обеспечить транспортировку до 45 танков в зависимости от «миссии судна» и того, как они размещены на нем.

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