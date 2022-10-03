Турция открыла новый рынок для экспортируемой украинской продукции — Finance.ua

Турция открыла новый рынок для экспортируемой украинской продукции Сегодня 20:23

Министерство иностранных дел совместно с Госпродпотребслужбой открыли новый рынок для экспорта украинских товаров, а именно переработанного белка в Турцию.

В ведомстве МИД и Госпродслужба продолжают совместную работу над поддержкой украинского экспорта, устранением технических препятствий в торговле, предоставлением государственных гарантий по соблюдению требований стран-партнеров.

«Благодаря этой работе Турция в сентябре открыла новый рынок для экспорта продукции украинского производства, а именно, переработанного животного белка (не предназначенного для потребления людей)», — проинформировали в МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что МИД готов помогать каждому украинскому бизнесу в выходе на новые рынки, если ответный бизнес будет создавать в Украине рабочие места и будет способствовать росту валютных поступлений в экономику Украины, что критически важно для нашего государства в условиях войны.

Также он напомнил о международной платформе экономической дипломатии NAZOVNI, которая оказывает отечественному бизнесу эффективную помощь в поиске иностранных партнеров, а также информационную и организационную поддержку.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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