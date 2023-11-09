Турция обвинила ЕС в несправедливости и предвзятости в отношении ее заявки на вступление — Finance.ua

Турция обвинила ЕС в несправедливости и предвзятости в отношении ее заявки на вступление Сегодня 16:27 — Мир

Турция обвинила ЕС в несправедливости и предвзятости в отношении ее заявки на вступление, Фото: imago

Ежегодный доклад Еврокомиссии, который также касался и заявки Анкары на вступление в ЕС, «несправедливый и предвзятый», заявило Министерство иностранных дел Турции.

Об этом сообщает Reuters

В отчете исполнительного органа Европейского Союза, опубликованном в среду, 8 ноября, критикуется «серьезное отступление» Турции от демократических стандартов, верховенства права, прав человека и независимости судебной системы.

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«Мы категорически отвергаем необоснованные претензии и несправедливую критику, особенно в отношении политических критериев и раздела о судебной власти и основных правах», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Еврокомиссия также заявила, что Турция не соблюдает принципы верховенства права, прав человека и основных свобод в борьбе с терроризмом.

МИД Турции подчеркнул, что замечания были несправедливыми и подчеркнул «неискренность подхода ЕС и явные двойные стандарты», добавив, что вопросы фундаментальных прав спорны даже среди стран — членов Союза.

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Отчет Еврокомиссии преследовал цель проанализировать прогресс Турции в выполнении стандартов, необходимых для членства в ЕС, и может ухудшить отношения сторон, которые и без того проблемны из-за вопросов миграции, а в последнее время, и из-за войны Израиля с ХАМАС.

Заявка Турции на вступление в ЕС «заморожена» в течение многих лет после того, как страна начала переговоры о членстве в 2005 году. Турция является официальным кандидатом на вступление уже 24 года, но в последние годы переговоры зашли в тупик из-за беспокойства Союза относительно нарушений прав человека и уважения верховенства права.

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что пути Анкары и ЕС могут разойтись, если это будет необходимо, а также подчеркивал, что позиция Брюсселя по отношению к его стране неконструктивна и несправедлива.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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