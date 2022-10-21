Турция начала отказывать россиянам в открытии банковских карт — Finance.ua

Турция начала отказывать россиянам в открытии банковских карт
На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину банки Турции при оформлении карт начали предъявлять дополнительные требования к гражданам рф.
Об этом сообщает российское издание РБК.
Среди требований, предъявляемых к открытию банковского счета, упоминается разрешение на работу в Турции. Кроме того, сотрудники некоторых банков утверждают, что в принципе не открывают счета иностранцам.
Также банки начали спрашивать у россиян заградительный депозит в размере $5 тыс. и безвозвратную комиссию (не депозит) в размере 2 тыс. лир (около $107).
По информации издания, открывать карты россиянам помогают «посредники», оценивающие свою услугу в 150-200 долларов.
15 сентября 2022 г. США и ЕС усилили давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система подключена к турецким банкам.
В ЕС опасались, что банковский сектор Турции стал лазейкой, позволяющей россии обходить санкции.
К российской платежной системе «Мир» подключены пять крупных турецких банков: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank и Halkbank.
Два из них — принадлежащий ОАЭ частный банк DenizBank и контролируемый государством Halkbank, подсоединились к системе «Мир» уже после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
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