Турция начала ограничивать проживание иностранцев в стране — Finance.ua
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Турция начала ограничивать проживание иностранцев в стране

Сегодня 16:43Мир
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Турция приняла решение ограничить число проживающих в стране иностранных граждан. С этой целью власти сокращают квоту на проживание иностранцев в ряде турецких районов и городов.
Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает Anadolu.
Так, начиная с 1 июля этого года в каждом районе Турции сможет проживать не более 20% иностранцев. Около 1,2 тысячи жилых районов будут закрыты для заселения мигрантами. Это также коснется и тех лиц, который ищут убежища в Турции.
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«В целях предотвращения концентрации иностранцев в определенных районах нашей страны в общей сложности был закрыт для проживания иностранцев 781 район, в которых соотношение количества иностранцев к общему количеству людей превышало 25%. Квота с 1 июля будет реализована в размере 20%», — заявил министр.
Данные меры приняты на фоне растущего общественного недовольства мигрантами.
Турция является одной из главных стран мира, принимающих беженцев. В числе прочих, в ней нашли убежище более 3,7 млн человек из Сирии.
По материалам: РБК-Україна
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