Турция меняет требования к страхованию танкеров — это повлияет на поставки нефти из рф Сегодня 09:28 — Энергетика

Турция меняет требования к страхованию танкеров — это повлияет на поставки нефти из рф

Турция предупредила мировых отгрузчиков нефти, что им нужно будет доказать, что они застрахованы, чтобы пересечь жизненно важные проливы страны. Это может ограничить поставки российской нефти, поскольку новые санкции ЕС вступают в силу в декабре.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо Министерства транспорта Турции.

Новое правило начинает действовать с 1 декабря, за несколько дней до того, как ЕС и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с россией, что значительно усложнит получение страховки танкерами, перевозящими нефть.

Поскольку страховка покрывает все — от разлива нефти до столкновения, Турция фактически пытается защитить свои воды, но это также может повлиять на поток миллионов баррелей экспортируемой сырой нефти.

Согласно новым требованиям, суднам, перевозящим нефть, необходимо иметь письмо от страховой компании, подтверждающее наличие у судна P&I-страхования (Protection and Indemnity, «защита и компенсация»).

«Такая форма страхования позволит Анкаре покрыть свою ответственность в случае причинения вреда окружающей среде, грузу или третьим лицам, а также штрафы и взыскания во время эксплуатации своих судов», — говорится в циркуляре Министерства транспорта Турции.

Директор турецкого учреждения, регулирующего морские перевозки, подтвердил наличие письма и сказал, что мотивом для этого было соблюдение санкций ЕС, хотя Турция не является их частью.

Новые правила повлияют на танкеры с российским сырьем, если им не удастся получить страховые гарантии на возмещение ущерба в случае чрезвычайных событий, таких как разлив нефти.

Решение связано с необходимостью обеспечить безопасность проливов, заявил чиновник.

Как пишет Bloomberg, под угрозой может оказаться весь экспорт российской нефти из Новороссийска — около 650 тыс. баррелей в сутки.

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Економічна Правда По материалам:

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