Турция ищет формат для организации коридора безопасности для кораблей с зерном — Зеленский — Finance.ua

Турция ищет формат для организации коридора безопасности для кораблей с зерном — Зеленский

Сегодня 17:24 — Аграрный рынок

Турция ищет формат для организации коридора безопасности для кораблей с зерном — Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы разблокировки украинских портов. Турция ищет формат, чтобы организовать коридор безопасности для судов.

Об этом Зеленский сказал в ходе общения с представителями СМИ по случаю Дня журналиста.

Украина ведет переговоры с рядом стран и Организацией Объединенных Наций по разблокированию портов для беспрепятственного вывоза зерна. Зеленский отметил, что мощнейшей гарантией в этом вопросе остается оружие, которое будет размещено для разблокирования водных коридоров для вывоза зерна.

Читайте также Украина наращивает экспорт зерна по железной дороге

«Мы над этим работаем с конкретными государствами по конкретным антикорабельным системам и понемногу уже получаем — могу это констатировать. Я считаю, что это самая лучшая гарантия», — сказал президент.

«Нам нужно, чтобы был безопасный коридор для кораблей. Чтобы флот того или иного государства обеспечил вывоз этого зерна. И мы разговаривали и с Британией, и с Турцией. Турция сейчас находит формат, как предоставить нам гарантии», — рассказал Зеленский.

По его словам, представители Турции и России во время встречи в Анкаре могут поднять вопрос гарантий безопасности для турецкого флота при вывозе украинского зерна.

Читайте также РФ пытается продать украденное украинское зерно странам Африки — New York Times

Украина также изучает альтернативные пути экспорта зерна.

Есть несколько вариантов, как вывозить наше зерно. Мы ведем переговоры с близкими странами, со странами Балтии, с Польшей по вывозу небольшого объема Укрзализныцей. Но это не устраивает и нас, и их. И риски дефицита могут быть из-за длительного вывоза", — сказал президент.

Основным каналом для транспортировки украинского зерна остаются порты.

«Очень скоро можем вывезти. Если сейчас у нас 22-25 млн т заблокированы, то осенью у нас может быть уже 75 млн т. Что будем делать? Поэтому без портов не сможем», — сказал он.

По данным ООН, в украинских портах на начало мая было заблокировано около 4,5 млн тонн зерна. Продукцию невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей в результате войны рф против Украины.

Российские войска похитили несколько сотен тысяч тонн зерна на оккупированных ими территориях Украины, заявлял заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий. По его словам, подавляющее большинство из 1,5 млн тонн зерна, хранящегося на оккупированной территории, также может быть украдено.

Накануне Politico со ссылкой на чиновников Белого дома сообщила, что США не готовы ослабить санкции против россии в обмен на возобновление экспорта зерна Черным морем. США следят за переговорами о возобновлении экспорта зерна, ведущих с россией ООН и Турция.

6 июня Турция и россия без Украины достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок украинской аграрной продукции из ключевого черноморского порта. План предусматривает разминирование берегов Одессы. Украина еще не одобрила этот план. Киев обеспокоен тем, что снятие обороны может оставить жизненно важный порт открытым для российского нападения, говорят источники Bloomberg.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.