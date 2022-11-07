Турция и страны Азии покупают запрещенный российский уголь — Bloomberg — Finance.ua
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Турция и страны Азии покупают запрещенный российский уголь — Bloomberg

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После введения запрета на импорт российского угля в страны Европы с 10 августа грузы с этим сырьем были перенаправлены в Турцию, Индию, Китай и страны Африки.
Как пишет издание Bloomberg, россия продает свой уголь в эти страны и регионы со значительной скидкой по сравнению с углем аналогичной марки из других стран.
В частности, в сентябре Турция импортировала российский энергетический уголь по цене 199 долларов за тонну, что на 23% ниже аналогичного топлива из Колумбии, его следующего по величине поставщика.

Угольное эмбарго против россии

В начале августа в ЕС вступило в силу эмбарго на импорт угля из россии. Данная мера была включена в пятый пакет санкций, принятый 7 апреля 2022 года. Эмбарго предусматривает запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из россии или экспортируются из россии.
В июле запрет на импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольных продуктов и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямо или косвенно, этих товаров, ввела Великобритания.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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