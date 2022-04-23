Трудоустройство украинских беженцев в Польше: сколько и где нашли работу — Finance.ua
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Трудоустройство украинских беженцев в Польше: сколько и где нашли работу

Сегодня 10:00Личные финансы
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77 тысяч граждан Украины приступили к работе в Польше по специальному закону, который дает упрощенный доступ к рынку труда украинским беженцам.
  • Половина из них выполняет несложную физическую работу — 47,5%.
  • Еще 14,1% — работники промышленных предприятий,
  • 10,3% трудоустроены в сфере услуг и торговли,
  • 8,5% — офисные работники и 4% — специалисты.
Об этом сообщает аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal, ссылаясь на данные Министерства семьи и социальной политики Польши.
Такой результат оценивают в министерстве как хороший, поскольку большинство приезжих из Украины составляют дети, часть уже вернулась домой, а часть работает дистанционно из Польши.
Наибольшее количество трудоустроенных — в промышленно развитых воеводствах: Мазовецком с центром в Варшаве, Нижнесилезском с центром во Вроцлаве, Малопольском с центром в Кракове и Поморском с центром в Гданьске.
«Польский рынок труда постепенно подстраивается под текущую ситуацию и неотвратимые изменения в миграции: украинские мужчины в ближайшее время в Польшу не вернутся, поэтому предприятия пытаются переориентировать производственные процессы под женщин. За эти два военных месяца мы трудоустроили больше женщин, чем мужчин. В основном они работают на предприятиях пищевой промышленности и логистических складах с графиком, который позволяет иметь время по уходу за детьми. Часто женщины сознательно выбирают физическую работу, чтобы психологически „переключиться“ после пережитых ужасов войны», — комментирует директор Департамента рекрутации агентства Gremi Personal Анна Джоболда.
По словам эксперта, в конце апреля-начале мая в Польше стартует «высокий сезон» в пищевом производстве, торговле и логистике, туризме и HoReCa, который увеличит количество вакансий для украинских женщин.
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По материалам: УНІАН
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