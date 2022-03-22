Трудоустроиться в Чехии украинцам станет проще — Finance.ua

Трудоустроиться в Чехии украинцам станет проще

Сегодня 09:01 — Личные финансы

Трудоустроиться в Чехии украинцам станет проще

В Чехии с понедельника, 21 марта, начнет действовать специальный закон, регулирующий предоставление защиты и виз, трудоустройства, социального обеспечения, доступа к медицинскому обслуживанию или образованию для украинцев.

Об этом пишет Ceske Noviny.

Разрешение на работу

Иностранцам из стран, не входящих в ЕС, в Чехии обычно требуется разрешение на работу. Но документ приравнивает переселенцев к иммигрантам с видом на жительство, что означает, что они смогут искать работу напрямую и им не нужно идти в бюро по трудоустройству.

Также беженцы смогут зарегистрироваться как безработные. Им предоставят консультации и, при соблюдении условий, поддержку и, при необходимости — переподготовку и помощь в трудоустройстве.

Вакансии

Сейчас для поиска работы в Чехии доступно 342 тысячи вакансий, из них три четверти — для людей без образования или с базовым образованием. Почти 13 350 должностей свободны для студентов университетов и 23 600 — для выпускников средних школ. 8800 вакансий приходится на здравоохранение и 2200 — на образование.

Гуманитарная помощь

Новоприбывшие также смогут получить гуманитарную помощь в размере 5 000 крон для обеспечения нужд и начала жизни на новом месте.

Закон будет действовать до конца марта следующего года.

Справка Finance.ua:

большой поток беженцев из Украины привел к буму на аренду недвижимости в Польше;

В Канаде начала действовать временная миграционная программа для украинцев.

Кабинет Министров одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутренне перемещенных лиц;



сайт по поиску работы Jooble, работающий в 71 стране мира, создал ресурс для трудоустройства в странах Западной Европы украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской военной агрессии.



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