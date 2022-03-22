Трудоустроиться в Чехии украинцам станет проще — Finance.ua
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Трудоустроиться в Чехии украинцам станет проще

Сегодня 09:01Личные финансы
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Трудоустроиться в Чехии украинцам станет прощеТрудоустроиться в Чехии украинцам станет проще
В Чехии с понедельника, 21 марта, начнет действовать специальный закон, регулирующий предоставление защиты и виз, трудоустройства, социального обеспечения, доступа к медицинскому обслуживанию или образованию для украинцев.
Об этом пишет Ceske Noviny.
Разрешение на работу
Иностранцам из стран, не входящих в ЕС, в Чехии обычно требуется разрешение на работу. Но документ приравнивает переселенцев к иммигрантам с видом на жительство, что означает, что они смогут искать работу напрямую и им не нужно идти в бюро по трудоустройству.
Также беженцы смогут зарегистрироваться как безработные. Им предоставят консультации и, при соблюдении условий, поддержку и, при необходимости — переподготовку и помощь в трудоустройстве.
Вакансии
Сейчас для поиска работы в Чехии доступно 342 тысячи вакансий, из них три четверти — для людей без образования или с базовым образованием. Почти 13 350 должностей свободны для студентов университетов и 23 600 — для выпускников средних школ. 8800 вакансий приходится на здравоохранение и 2200 — на образование.
Гуманитарная помощь
Новоприбывшие также смогут получить гуманитарную помощь в размере 5 000 крон для обеспечения нужд и начала жизни на новом месте.
Закон будет действовать до конца марта следующего года.

Справка Finance.ua:

  • большой поток беженцев из Украины привел к буму на аренду недвижимости в Польше;
  • В Канаде начала действовать временная миграционная программа для украинцев.
  • Кабинет Министров одобрил выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутренне перемещенных лиц;
  • сайт по поиску работы Jooble, работающий в 71 стране мира, создал ресурс для трудоустройства в странах Западной Европы украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской военной агрессии.
По материалам: Корреспондент.net
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