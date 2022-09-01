Тройка лучших МФО оффлайн по версии FinAwards-2022 — Finance.ua

Тройка лучших МФО оффлайн по версии FinAwards-2022 Сегодня 10:30 — Фондовый рынок

В пятницу, 26 августа, в Киеве состоялась пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Примечательно, что, несмотря на войну, полномасштабную фазу которой россия развязала 24 февраля, церемония проходила в оффлайне.

Первые месяцы полномасштабной войны для МФО оказались непростыми, большинство из них были вынуждены прекратить свою деятельность. Особенно это касается тех МФО, которые работают в оффлайне, то есть имеют физический офис и выдают займы наличными.

Именно поэтому одной из ключевых номинаций стала «Лучшая МФО оффлайн». В ней приняли участие микрофинансовые компании, которые выдают микрозаймы через офисы/точки продаж, имеют лицензию на выдачу кредитов без претензий на отзыв со стороны регулятора (НБУ), выдали не менее 20 тыс. микрозаймов за последние три месяца.

В этой номинации было представлено немного компаний — всего пять. Тройка лидеров такова:

«бронзовый» призер — FinX;

«серебро» досталось компании ШвидкоГроші;

а лидером микрофинансовых организаций, работающих в оффлайне, стал «КредитМаркет». Представители этой финкомпании забрали почетное «золото» премии.

За звание лучшей соперничали также Slon Credit и Credit2u.

«Учитывая ситуацию, чувства смешанные. Все-таки в стране идет война, хочется верить, что мы одолеем врага, победим в этой войне и начнем выстраивать бизнес в мирных условиях, — комментирует победу директор по продажам „КредитМаркет“ Денис Раковский. — Финансовый сектор сейчас находится в довольно сложной ситуации, как и вся страна. Но мы понимаем, что мы — тоже часть фронта, которая должна поддерживать наших клиентов, наши Вооруженные силы, экономику».

Директор по продажам «КредитМаркет» Денис Раковский (слева)

По его словам, ситуация на рынке сейчас весьма непростая, ведь многие компании неактивны. Но с другой стороны есть компании, возобновившие свою деятельность.

«И мы — одна из таких компаний. Сейчас у нас две цели: работа с действующими клиентами, которые оказались в затруднительной ситуации и у которых есть определенные сложности с обслуживанием обязательств (создано большое количество программ помощи нашим клиентам, чтобы облегчить кредитную нагрузку) и с новыми, чтобы помогать им реализовать их потребности» , — подчеркнул Раковский.

Он добавил, что в оффлайне сейчас работать довольно сложно, ведь часть сети оказалась на оккупированных территориях, а еще по нескольким отделениям компания вынуждена была приостановить деятельность.

«Но другие отделения и точки продаж работают. Мы пытаемся выстраивать бизнес даже в таких сложных условиях», — подчеркнул Раковский.

Война не прошла бесследно для компании, но ее менеджмент имеет четкий план действий. В «КредитМаркете» надеются на лучшее, но готовы к любым вариантам развития событий.

О FinAwards

Премия носит нематериальный характер. Ее цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

«Сначала мы как организаторы думали, что сейчас не время для проведения мероприятия. Но потом увидели, ценой каких огромных усилий финансовые компании держались на плаву. Вы за это время стали бойцами экономического фронта. Вы сохраняли рабочие места, поддерживали сотрудников и всячески помогали украинцам, которые из-за войны утратили платежеспособность», — подчеркнул соучредитель Treeum Сергей Виндерских в своем приветственном слове.

Справка Finance.ua:

Бренд «КредитМаркет» принадлежит ООО «Финансовая компания «Центр финансовых решений», которое Госфинуслуг Украины зарегистрировало еще в декабре 2011 года. Лицензию затем переоформили на основании распоряжения Нацкомфинуслуг № 163 от 26 января 2017-го. Это бессрочная лицензия на предоставление денежных средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

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