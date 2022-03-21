Тринадцать стран подписали совместное заявление, в котором призывают модернизировать ПВО Украины — Finance.ua

Тринадцать стран подписали совместное заявление, в котором призывают модернизировать ПВО Украины

Сегодня 15:19 — Казна и Политика

Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление «О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины».

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В тексте заявления говорится, что все эти страны будут с нами и постоят за нас. Представители разных государств мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине. А именно:

Поддерживать военную и гражданскую оборону Украины — обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать с помощью поставки противотанкового и противовоздушного оружия. Предоставить гуманитарную помощь — обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев. Защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу всем соседним государствам. Важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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