Тринадцать стран подписали совместное заявление, в котором призывают модернизировать ПВО Украины — Finance.ua

Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление «О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины».
Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
В тексте заявления говорится, что все эти страны будут с нами и постоят за нас. Представители разных государств мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине. А именно:
Поддерживать военную и гражданскую оборону Украины — обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать с помощью поставки противотанкового и противовоздушного оружия.
Предоставить гуманитарную помощь — обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев.
Защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу всем соседним государствам. Важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций.