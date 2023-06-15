Три страны Европы выделили 65 млн евро в спецфонд Всемирного банка для Украины — Finance.ua
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Три страны Европы выделили 65 млн евро в спецфонд Всемирного банка для Украины

Казна и Политика
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Три страны Европы выделили 65 млн евро в спецфонд Всемирного банка для Украины
Три страны Европы выделили 65 млн евро в спецфонд Всемирного банка для Украины
Исландия, Латвия и Нидерланды внесли новые грантовые взносы в 65 млн евро в специальный фонд Всемирного банка для поддержки Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Речь идет о фонде URTF — Трастовом фонде помощи, восстановления, отстройки и реформ для Украины. Латвия недавно присоединилась к фонду, в то время как Нидерланды и Исландия делали взносы и раньше.
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Исландия предоставляет 500 млн исландских крон — около 3,6 млн долларов, Латвия — 2 млн евро, Нидерланды — 60 млн евро.
Общий объем финансирования URTF достиг более 920 млн долларов.
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Как отмечают, эти средства будут направлены прежде всего на восстановление энергетической инфраструктуры, мостов, жилья, школ.
Финансирование из этого фонда получили уже несколько секторальных проектов, сфокусированных на восстановлении энергетической, транспортной инфраструктуры, поддержке системы здравоохранения в условиях войны.
Напомним, ЕБРР также предоставит дополнительные 1,5 млрд евро Украине для поддержки инфраструктуры и экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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