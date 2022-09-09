Три спиртзавода на Тернопольщине продадут в рамках «малой приватизации» — Finance.ua

Три спиртзавода на Тернопольщине продадут в рамках «малой приватизации» Сегодня 15:11 — Фондовый рынок

На площадке ProZorro.Продажи 19, 20 и 21 сентября в рамках «малой приватизации» состоятся аукционы по продаже трех спиртзаводов в Тернопольской области.

Об этом министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сообщил в эфире телемарафона, передает Укринформ.

«Выставлены три спиртзавода, которые находятся в Тернопольской области. Цена их разная. То есть, каждый покупатель может себе подобрать тот объект, который ему подходит. Там от 25 до 50 с чем-то миллионов гривень стартовая цена. Это возможность фактически сейчас инвестировать в ту область, которая может быть максимально перспективной», — сказал Немчинов.

По его словам, преимущественно продающиеся объекты полноценно не работали. Такая «малая приватизация» позволит предприятиям, которые годами нормально не работали, развиваться, создать в этих относительно безопасных регионах «точки роста».

«Ведь ни для кого не секрет, что с блокированием Черноморского побережья есть избыток зерна и сельскохозяйственной продукции, которые могут быть переработаны как в готовую продукцию, так и в полуфабрикаты. Например, та же мука и другие вещества. В этом случае как раз спиртзаводы — это возможность переработать эту продукцию», — добавил он.

В сентябре в Украине стартует новая волна малой приватизации. В 2022 году государство планирует найти собственников для не менее 150 предприятий. Вырученные средства будут направлены на нужды Вооруженных Сил Украины. Правительство ради этого упростило порядок проведения электронных аукционов для продажи объектов малой приватизации и определения дополнительных условий продажи.

Укрінформ По материалам:

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