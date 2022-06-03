Три совета банкира, как выгодно обменивать валюту за границей — Finance.ua

Три совета банкира, как выгодно обменивать валюту за границей

Сегодня 11:05 — Личные финансы

Украинцам дали полезные советы, которые снизят потери на комиссиях и двойных конвертациях в ЕС. Такими лайфхаками поделился руководитель аналитического отдела Альфа-Банк а Алексей Блинов на круглом столе, проведенном Finclub.

Рассчитывайтесь за границей в евро

"Очень многие людей, которые уехали, имеют карты в долларах — традиционно по украинскому обычаю. Если они производят конвертацию в евро, то могут очень существенно терять на курсах конвертации.

Поэтому, хоть в мобильном приложении и прекращена продажа иностранной валюты, у них есть возможность конвертации из доллара в евро по приемлемому курсу. И ею следует воспользоваться, если вы находитесь в европейских странах. Там выгоднее рассчитываться именно по евро", — сказал Алексей Блинов.

Отдавайте предпочтение карточным расчетам

По словам эксперта, курс в торговых сетях по факту ниже, чем тот курс, по которому вы снимаете валюту в банкоматах — в банкоматах могут находиться дополнительные комиссии. Плюс есть сеть агентов, которые свою скрытую комиссию закладывают в курс.

«Поэтому всем рекомендую не снимать валюту даже в пределах лимита и потом идти с ней в супермаркет, а оставлять наличные деньги на те случаи, когда только ими можно рассчитаться, например в немецких аптеках, где карты не принимают», — пояснил Блинов.

Рассчитывайтесь в валюте страны, в которой находитесь

«Это очень опасная штука, когда вам в Европе предлагают рассчитаться в долларах. Там будет тройная конвертация, и на этом заработают даже не банки, а посторонние европейские лица. Важно в Чехии пытаться платить в кронах, в Польше — в злотых, в Германии — в евро», — отметил банкир.

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