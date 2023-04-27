Три лучшие новинки смартфонов в 2023 году — Finance.ua

Три лучшие новинки смартфонов в 2023 году Сегодня 23:10 — Фондовый рынок

С каждым годом поколения смартфонов систематически сменяют друг друга. И 2023 год не стал исключением. В этом году ассортимент моделей мобильных гаджетов пополнился несколькими десятками новинок, оснащенных широким набором функций и возможностей, и отличающихся внешним дизайном.

Galaxy S23 Ultra от Samsung

Недавно компания представила публике 3 новинки линейки «Ультра». S23 Ultra считается наиболее технологичным флагманским смартфоном из всех существующих гаджетов.

Новинка внешне похожа на 22-версию. По форме смартфон напоминает устройство из линейки Note. Диагональ S23 равна 6,8 дюймам. Экран работает на базе АМОЛЕД Динамик 2X. По мнению производителя, уровень максимальной яркости достигает 1750 нит. Смартфон имеет тонкие рамки, а передняя камера расположена на верхней части экрана. Для защиты производители оснастили его стеклом Gorilla Victus. Такое покрытие обладает противоударной функцией и устойчивостью к механическим воздействиям. Гаджет оснащен лотками для 2 SIM-карт и поддержкой eSIM. Задняя панель изготовлена из сверхпрочного матового стекла, устойчивого к загрязнениям.

Главная особенность смартфона — это наличие стилуса в корпусе. Объем аккумулятора равен 5000 мАч. Устройство оснащено чипом Снапдрагон 8 Gen 2 на базе процессора Qualcomm. Оперативная память составляет 8 Гб, а постоянная — 256 Гб. Имеется первичный и обновленный фотомодуль. Первые 3-камеры — это телефото, перископ-датчик и широкоугольный. 4-я имеет разрешение в 200 Мп.

Плюсы:

Энергоэффективный дисплей LTPO 3.0. Прочный корпус. Повышенная производительность. Камера с 10-кратным оптическим зумом. Влагозащита IP68. Беспроводной заряд.

Минусы:

Адаптер продается отдельно. Высокая цена. Отсутствие поддержки Wi-Fi 7.

Poco X5 Pro

Новинка от дочерней компании бренда Xiaomi. Главное отличие — большая вставка, закрывающая блок с камерами. Смартфон выпускается в разных цветах от черного до голубого. Самым распространенным считается желтая расцветка с черными боковыми гранями.

Выделяется среди других моделей стильным дизайном, задняя панель покрыта стеклом, а рамка из алюминиевого сплава. Имеется камера с 3 модулями. Диагональ равна 6,67 дюймам. Смартфон оснащен АМОЛЕД-дисплеем и процессором Снапдрагон 778G от Qualcomm, обеспечивающим высокую производительность. Частота экрана — 120 Гц. Оперативная память равняется 8 Гб, а встроенная 128 Гб. Также имеется поддержка 5G, обеспечивающая высокоскоростной интернет.

Производители акцентировались на качестве камеры. Блок на задней стороне состоит из трех модулей. Это задняя камера (108 Мп), широкоугольный объектив и макрообъектив на 2 Мп. Для видеозвонков и селфи имеется фронтальная камера в 16 Мп. Емкость батарейки равна 5000 мАч. Смартфон оснащен функцией быстрого заряда.

Плюсы:

Отличный дисплей и частота обновлений. Повышенная производительность. Быстрая зарядка и автономность. Лучшие стереодинамики.

Минусы:

Некачественная фотосъемка. Макросъемка имеет плохое качество. Нет слота для карты памяти и радио.

OPPO Find X6 Pro

Одна из самых впечатляющих моделей от бренда Oppo. Смартфон выделяется отличным дисплеем и качеством съемки.

Корпус мобильного устройства выполнен из металла и стекла, а боковые рамки из алюминия. В продаже есть модели с коричневым, зеленым и черным корпусом, а также с искусственной кожей. На задней стороне имеется круглый модуль, занимающий половину корпуса. На панели кроме 3 камер в 50 Мп встроена вспышка. Смартфон отличается необычным дизайном и потому считается камерофоном. В комплект входит нестандартный защитный чехол. Диагональ составляет 6,82 дюйма.

Есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision, благодаря LTPO3 обеспечивается высокая частота. Модуль в 50 Мп, расположенный на задней стороне, состоит из основной IMX989 со стабилизацией, широкоугольной камерой с режимом макросъемки и телеобъектива. Производители оснастили смартфон процессором Снапдрагон 8 Gen 2. Устройство работает на основе ОС Андроид 13-й версии по ПО ColorOS. Хорошую производительность обеспечивает батарейка объемом в 5000 мАч.

Плюсы:

Яркость дисплея в 2500 нит. Экономия заряда. Наличие камеры с 2,8-кратным зумом. Быстрый заряд. Защита от влаги IP68. Скоростная память UFS 4.0 В комплект входят кабель, чехол и зарядное устройство.

К минусам относится отсутствие слота для карты памяти.

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itechua По материалам:

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