Три крупнейших банка на период военного положения отменят комиссии за безналичные расчеты — Finance.ua

Три крупнейших банка на период военного положения отменят комиссии за безналичные расчеты

Сегодня 19:49 — Личные финансы

Три крупнейших банка на период военного положения отменят комиссии за безналичные расчеты

Три крупнейших банка на период военного положения отменят комиссии за безналичные расчеты ради безопасности каждого украинца.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

«Крупнейшие украинские банки — Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк объявили о совместной инициативе по экстренной поддержке отечественного рынка безналичных расчетов в условиях военного положения», — сказано в сообщении.

Ради безопасности каждого украинца ведущие операторы кэшлес-рынка призывают украинский бизнес, все торговые предприятия на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами. Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, оплата которых наличными является дополнительным фактором опасности для каждого.

Пока банками внедряются особые льготные условия работы эквайринга. Для клиентов этих банков — торговцев, принимающих банковские карты, будут отменены эквайринговые комиссии. Такие особые условия эквайринга будут действовать до конца марта с возможной пролонгацией в зависимости от ситуации в стране.

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