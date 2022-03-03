Три крупнейших банка на период военного положения отменят комиссии за безналичные расчеты — Finance.ua

«Крупнейшие украинские банки — Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк объявили о совместной инициативе по экстренной поддержке отечественного рынка безналичных расчетов в условиях военного положения», — сказано в сообщении.
Ради безопасности каждого украинца ведущие операторы кэшлес-рынка призывают украинский бизнес, все торговые предприятия на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами. Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, оплата которых наличными является дополнительным фактором опасности для каждого.
Пока банками внедряются особые льготные условия работы эквайринга. Для клиентов этих банков — торговцев, принимающих банковские карты, будут отменены эквайринговые комиссии. Такие особые условия эквайринга будут действовать до конца марта с возможной пролонгацией в зависимости от ситуации в стране.