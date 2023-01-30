Третий день падения: индийская Adani потеряла уже $71 миллиард — Finance.ua

Третий день падения: индийская Adani потеряла уже $71 миллиард Сегодня 14:34

Акции большинства индийских компаний Adani Group продолжили в понедельник третий день падения и сократили капитализацию компании на 71 млрд долларов против прошлой недели.

Об этом сообщает Bloomberg

Несмотря на то, что индийский конгломерат в течение выходных пытался опровергнуть обвинения в мошенничестве американской Hindenburg Research. Трехдневная распродажа акций уничтожила около 71 млрд долл. рыночной стоимости на фоне продажи акций флагмана Adani, который должен был подчеркнуть подъем магната на мировом рынке.

Хотя Adani Group назвала обвинения Hindenburg безосновательными и атакой на саму Индию, отчет последнего озвучил давнюю обеспокоенность инвесторов относительно корпоративного управления конгломерата. Эта ситуация также грозит ослабить всеобщее доверие к Индии, которое до недавнего времени было главным инвестиционным направлением для крупнейших инвестбанков, и ускорить сдвиг в сторону вновь открывающегося Китая.

Хотя в понедельник распродажа акций продолжилась и акции Adani Total Gas Ltd. и Adani Transmission Ltd. снова упали на 20%, среди трейдеров появились признаки разногласий. Например, на 12:20 в Мумбаи 6 из 10 акций группы Adani продолжили падение, акции Adani Enterprises выросли на 4% после предыдущего скачка на 10%.

Падение котировок долларовых облигаций компаний Adani Group ускорилось в понедельник. Облигация Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. с погашением в 2027 году упала на 6,2 цента. По меньшей мере четыре облигации группы упали до уровня ниже 70% номинальной цены, что свидетельствует о растущей обеспокоенности относительно кредитоспособности.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.