Треть жителей Великобритании инвестировали в криптовалюты — исследование — Finance.ua
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Треть жителей Великобритании инвестировали в криптовалюты — исследование

Финтех и Карты
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Треть жителей Великобритании инвестировали в криптовалюты — исследование
Треть жителей Великобритании инвестировали в криптовалюты — исследование
Британский сайт VoucherCodes провел исследование, в котором выяснил, что на текущий момент 34% жителей Великобритании уже владеют какой-то формой цифровых активов.
В своем отчете аналитики отметили, что население Великобритании обратилось к криптовалютам и цифровым активам на фоне кризиса в экономике и росту цен на товары массового потребления. Не менее важно и снижение курса фунта стерлингов по отношению к большей части мировых валют.
«Курс фунта стерлингов к доллару упал более чем на пятую часть. По евро падение меньше, хотя и составляет вполне заметные 7%. Падение курса по швейцарскому франку — более 14%. Другими словами, стоимость активов Великобритании падает при текущем правительстве», — подчеркнул политический редактор ITV News Роберт Пестон.

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Самым популярным среди британцев остается Bitcoin — о покупке BTC сообщили 20% опрошенных. Также часто инвестируют в ETH(8%), DOGE(6%), LTC(5%) и LINK(3%). Среди главных причин отказа от вложений в криптовалюты респонденты назвали непонимание криптоактивов (40%), отсутствие регулирования (37%) и необходимость тщательного исследования темы (32%).
Ранее сообщалось, что новый Кабинет Министров Великобритании планирует продлить усилия по развитию криптовалютной индустрии в стране.
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По материалам:
cryptomisto
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