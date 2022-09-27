Треть жителей Великобритании инвестировали в криптовалюты — исследование Сегодня 19:30 — Финтех и Карты

Треть жителей Великобритании инвестировали в криптовалюты — исследование

Британский сайт VoucherCodes провел исследование , в котором выяснил, что на текущий момент 34% жителей Великобритании уже владеют какой-то формой цифровых активов.

В своем отчете аналитики отметили, что население Великобритании обратилось к криптовалютам и цифровым активам на фоне кризиса в экономике и росту цен на товары массового потребления. Не менее важно и снижение курса фунта стерлингов по отношению к большей части мировых валют.

«Курс фунта стерлингов к доллару упал более чем на пятую часть. По евро падение меньше, хотя и составляет вполне заметные 7%. Падение курса по швейцарскому франку — более 14%. Другими словами, стоимость активов Великобритании падает при текущем правительстве», — подчеркнул политический редактор ITV News Роберт Пестон.

Самым популярным среди британцев остается Bitcoin — о покупке BTC сообщили 20% опрошенных. Также часто инвестируют в ETH(8%), DOGE(6%), LTC(5%) и LINK(3%). Среди главных причин отказа от вложений в криптовалюты респонденты назвали непонимание криптоактивов (40%), отсутствие регулирования (37%) и необходимость тщательного исследования темы (32%).

Ранее сообщалось, что новый Кабинет Министров Великобритании планирует продлить усилия по развитию криптовалютной индустрии в стране.

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cryptomisto По материалам:

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