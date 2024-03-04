Третья посевная за время войны: Шмыгаль рассказал детали — Finance.ua
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Третья посевная за время войны: Шмыгаль рассказал детали

Казна и Политика
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Украина уже начала третью посевную во время полномасштабной войны. Благодаря теплой погоде такая посевная идет в 4 областях на Юге. Правительство поддерживает и будет отстаивать интересы украинских аграриев по всем аспектам.
Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Также примем и передадим в Парламент законопроект о Государственном аграрном реестре. Этот реестр уже создан, но важно нормировать его работу отдельным законом, а также расширить его функционал. 115 тысяч пользователей зарегистрированы в этом реестре. Это простой и понятный инструмент, через который государство помогает украинским аграриям», — заметил он.
Также в повестке дня есть еще одно решение для развития аграрного сектора в Украине.
Правительство запустило программу єРобота, и один из компонентов этой программы — это безвозвратные гранты на высадку садов и виноградников.
Благодаря новым изменениям теперь можно получить 330 тыс. грн для высадки одного гектара винограда.
Размер компенсации увеличиваем на 105 тыс. грн/га. Максимальная сумма гранта — 10 млн грн.
Эти деньги не нужно возвращать при условии выполнения всех требований, главное из которых — это создавать рабочие места.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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