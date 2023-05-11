Третья попытка: Белгород-Днестровский порт снова выставили на аукцион — Finance.ua

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Третья попытка: Белгород-Днестровский порт снова выставили на аукцион

Фондовый рынок
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Третья попытка: Белгород-Днестровский порт снова выставили на аукцион
Третья попытка: Белгород-Днестровский порт снова выставили на аукцион
Стартовая цена за приватизацию порта Белгород-Днестровский выросла с 93,7 до 184,9 млн грн.
«Это будет третья попытка приватизации Белгород-Днестровского порта. Первый аукцион должен был состояться 3 марта, однако никто не подал заявку на участие. Второй аукцион состоялся 13 марта, однако победитель не оплатил лот», — сообщил глава регионального отделения Фонда государственного имущества по Одесской и Николаевской областях Александр Славский, пишет usm.media.
В этот раз изменилась стартовая цена лота. На это повлияла новая отчетность и балансовая стоимость активов.
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Торги запланировали на 6 июня 2023 года, стартовая цена — 184,9 млн грн (на окончательную сумму продажи начисляют НДС).
Порту нужны инвестиции и модернизация для запуска полноценной работы. А это возможно только благодаря привлечению частного инвестора", — добавил Александр Славский.
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Как ранее сообщал USM, в прошлый раз победитель аукциона потерял гарантийный взнос, который сразу перевели в госбюджет (18,7 млн грн), и возможность участвовать в торгах за этот объект.
Справка. Белгород-Днестровский порт имеет три локации: основные мощности в городе Белгород-Днестровский на берегу лимана, портопункт с выходом к морю в Затоке (за мостом) и базу отдыха также в Затоке. Сейчас предприятие работает только как «сухой порт». За 9 месяцев 2022 года в порту произвели перевалку 272 тыс. тонн грузов (что на 270 тонн больше предыдущего года). В то же время порт остается убыточным. Покупатель также должен погасить долги на 104 млн грн.

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По материалам:
Finance.ua
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