Третья из "большой четверки": EY отказывается от своей "дочки" в РФ — Finance.ua

«В свете обостряющейся войны глобальная организация EY больше не будет обслуживать никаких российских государственных клиентов, государственных предприятий или субъектов хозяйствования и физических лиц под санкциями в любой точке мира», — заявила EY в понедельник.
Фирма заявила, что начала реструктуризацию, чтобы выделить своего российского члена из группы. Российский персонал EY составляет не более 1,5% глобального штата в 299 тысяч человек. Также в Украине работает 700 человек.
Большая четверка структурирована как сети местных партнерств, что означает, что их российские предприятия будут продолжать существовать как самостоятельные организации под новыми названиями и свободно работать как для российских, так и для международных клиентов.
Российскому бизнесу не запрещается работать на субъекты, попавшие под санкции западных правительств. Кремль сделал соблюдение западных санкций незаконным, так что аудиторам в стране грозят значительные наказания, если они откажутся от контрактов с государственными организациями.
Вероятно, что на этой неделе внимание будет приковано к деталям планов выхода компаний из страны-агрессора — например, ни PwC, ни KPMG не обязались прекратить аудиторскую работу за рубежом для российских государственных компаний.
Пока среди компаний Большой четверки остается только Deloitte, которая не заявила о выходе из РФ. На прошлой неделе компания заявила, что пересматривает свой бизнес и присутствие в России.