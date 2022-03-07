Третья из "большой четверки": EY отказывается от своей "дочки" в РФ — Finance.ua

Третья из "большой четверки": EY отказывается от своей "дочки" в РФ

Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Аудиторская компания Ernst & Young вслед за PwC и KPMG заявила о выходе с российского рынка, пока там остается только Deloitte.

Об этом сообщает Financial Times.

«В свете обостряющейся войны глобальная организация EY больше не будет обслуживать никаких российских государственных клиентов, государственных предприятий или субъектов хозяйствования и физических лиц под санкциями в любой точке мира», — заявила EY в понедельник.

Фирма заявила, что начала реструктуризацию, чтобы выделить своего российского члена из группы. Российский персонал EY составляет не более 1,5% глобального штата в 299 тысяч человек. Также в Украине работает 700 человек.

Большая четверка структурирована как сети местных партнерств, что означает, что их российские предприятия будут продолжать существовать как самостоятельные организации под новыми названиями и свободно работать как для российских, так и для международных клиентов.

Российскому бизнесу не запрещается работать на субъекты, попавшие под санкции западных правительств. Кремль сделал соблюдение западных санкций незаконным, так что аудиторам в стране грозят значительные наказания, если они откажутся от контрактов с государственными организациями.

Вероятно, что на этой неделе внимание будет приковано к деталям планов выхода компаний из страны-агрессора — например, ни PwC, ни KPMG не обязались прекратить аудиторскую работу за рубежом для российских государственных компаний.

Пока среди компаний Большой четверки остается только Deloitte, которая не заявила о выходе из РФ. На прошлой неделе компания заявила, что пересматривает свой бизнес и присутствие в России.

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