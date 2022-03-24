Третья энергокомпания в Германии EnBW откажется от новых контрактов с Газпромом — Finance.ua
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Третья энергокомпания в Германии EnBW откажется от новых контрактов с Газпромом

Сегодня 09:30Фондовый рынок
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Третья по стоимости энергетическая компания Германии EnBW не будет заключать новые контракты с россией, пока действует путинский режим.
Об этом исполнительный директор компании Фрэнк Мастио рассказал в ходе пресс-конференции группы, сообщает Reuters.
«При этой власти не будет никаких новых контрактов на поставку в Россию», — заявил он.
EnBW является третьей крупнейшей энергетической компанией Германии по рыночной стоимости. Компания активизировала усилия по сокращению поставок российского угля и газа, но заявила, что не может сразу компенсировать резкую остановку импорта и вступает в переговоры с конкурентами RWE и E. ON.
«Как вы знаете, полная замена закупок в краткосрочной перспективе в случае теоретической потери российского газа для нас невыполнима, как и для большинства участников рынка», — сказал Мастио.
По его словам, Германия будет продолжать полагаться на импорт газа еще некоторое время, и он приветствует попытки правительства в поисках сжиженного природного газа из Катара.
EnBW получила 3,6 млн тонн, или 86% своих поставок каменного угля из России, сообщил Мастио. Однако добавил, что компания начала диверсифицировать закупки в конце 2021 года, а сформированных запасов хватит до конца года.
По материалам: Економічна Правда
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