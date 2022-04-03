Треть украинских предприятий остановили производство из-за войны, — данные ЕБРР — Finance.ua
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Треть украинских предприятий остановили производство из-за войны, — данные ЕБРР

Вчера 21:04Личные финансы
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Треть украинских предприятий остановили производство из-за войны, — данные ЕБРРТреть украинских предприятий остановили производство из-за войны, — данные ЕБРР
Около трети украинских предприятий приостановили свое производство из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Что, по прогнозам, приведет к тому, что экономика страны в текущем году сократится на 20%.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
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Как информируют ООН, такие подсчеты приводит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
«По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в текущем году экономика Украины сократится на 20%. По оценкам ЕБРР, активные боевые действия ведутся в тех частях страны, которые производят около 60% ВВП, тогда как около 30% предприятий остановили производство» , — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Как свидетельствуют результаты опроса предпринимателей компанией Gradus Research, сегодня украинский бизнес больше нуждается в налоговых каникулах. Среди других упоминаний — помощь с организацией логистики, доступ к удешевленным финансам, продвижение продукции и сохранение ключевых сотрудников от отъезда за границу, военной службы;
  • 5 марта 2022 года парламент проголосовал за законопроект 7137-д, вводящий ряд послаблений для украинского бизнеса во время войны. В частности: 2% ставка единого налога для бизнеса с оборотом до 10 млрд грн в год. Ain.ua провел анонимный опрос среди предпринимателей о том, планируют ли они воспользоваться новой ставкой налога. Оказалось, что около 73% предпринимателей планируют оставаться на старых ставках налога.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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