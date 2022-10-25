Треть Bitcoin-узлов контролируют всего 5 стран — Finance.ua

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Треть Bitcoin-узлов контролируют всего 5 стран

Финтех и Карты
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Треть Bitcoin-узлов контролируют всего 5 стран
Треть Bitcoin-узлов контролируют всего 5 стран
Проанализировав распределение всех доступных Bitcoin-узлов в мире, аналитики Bitnodes выяснили, какие страны контролируют сеть Bitcoin. Согласно графику, 30.3% доступных ВТС-узлов находятся в пяти странах — США, Германии, Франции, Нидерландах и Канаде.
Треть Bitcoin-узлов контролируют всего 5 стран
Лидером стала Америка, на которую приходится 1844 или 13.2% доступных узлов, далее следуют: Германия с 1362 или 9.8% узлов, Франция с 434 или 3.1%, Нидерланды с 374 или 2.7% и Канада с 297 или 2.1% доступных Bitcoin-узлов в мире.
Треть Bitcoin-узлов контролируют всего 5 стран
Относительно блокчейна флагманской криптовалюты, его размер составил уже почти 500 ГБ. На прошлой неделе исследователи зафиксировали размер сети ВТС на отметке 432 ГБ. По состоянию на 15 октября в сети Bitcoin зарегистрировали 14 299 доступных нод, содержащих полную копию сети блокчейна. Кошельки, являющиеся нодами, называются легкими клиентами и используют упрощенную схему проверки платежей. Клиенты синхронизируются с ближайшими валидирующими Bitcoin-нодами — майнерами, биржами, платежными компаниями и хранилищами.
По материалам:
noworries
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